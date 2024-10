Guerra Israele-Libano | Attacchi mirati su obiettivi militari

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Idf: “Al via l’operazione ‘Northern Arrows’. Doppio raid a Beirut in periferia eanche in Siria L’ha dato il via all’operazione “Northen Arrows”contro Hezbollah in, un’operazione che viene definita “mirata e limitata”. L’annuncio ufficiale arriva dall’esercito israeliano, che parla di “precisi su“. Nella nota pubblicata dall’esercito israeliano si legge: “In conformità con la decisione del livello politico, poche ore fa, l’Idf ha avviato raid terrestri limitati, localizzati ebasati su intelligence precisa controterroristici e infrastrutture di Hezbollah nelmeridionale. Questisi trovano in villaggi vicini al confine e rappresentano una minaccia immediata per le comunità israeliane nel nord di”.