Grande Fratello una concorrente lascia la Casa | i rumors del web È incinta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una delle ragazze che animano il reality show hato lapiù spiata d'Italia, come comunicato dalla produzione: ecco cosa dicono gli utenti che seguono il programma su Mediaset Extra. Colpo di scena nelladel! Una delle concorrenti Nip ha deciso dire, momentaneamente, il programma per motivi personali, come comunicato dalla produzione tramite una nota ufficiale condivisa sui social del programma. Si tratta di Ilaria Clemente, la cyberinformatica romana entrata nel loft durante la seconda puntata del reality. Tuttavia, a far discutere il web è un'indiscrezione che potrebbe rivelare molto di più dietro questo abbandono: Ilaria sarebbe. Un addio straziante con il fidanzato Ilaria, 30enne laureata in Scienze Economiche e specializzata in Cyber-security presso l'Università La Sapienza di Roma, ha raccontato ai coinquilini i dettagli