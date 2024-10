’Going Dark’ giochi di luce e buio Tre giorni di eventi ad Abbadia Isola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quandofanno spettacolo e tanto altro, in tema di progettazione illuminotecnica per spazi storici senza dimenticare i cieli stellati. Ada Monteriggioni arriva, dal 3 al 5 ottobre. In scaletta un work shop accompagnato da una serie didedicati al contrasto tra illuminazione e oscurità, tra cui uno spettacolo teatrale itinerante, una cena a lume di candela e una originale passeggiata notturna. Le iniziative pubbliche, per i non iscritti, saranno il 4 ottobre. "Il complesso e tutta– afferma l’assessore alla Cultura Marco Valenti – saranno la sede di, workshop internazionale creato da Traverso-Vighy e Light Collective.