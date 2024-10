Giulia Salemi chiede aiuto ai fan per scegliere il nome del bebè in arrivo e a Zorzi Monte e Gregoraci saranno fischiate le orecchie!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tra le coppie nate all’interno della Casa del Grande Fratello una delle più amate è sicuramente quella formata da Pierpaolo Pretelli e, che dopo anni di amore hanno deciso di allargare la famiglia, dal momento che a breve diventeranno genitori del loro primo figlio. Una notizia che è stata accolta con grande affetto ed entusiasmo dai numerosi fan della coppia, che stanno seguendo passo passo la gravidanza di, la quale ama condividere con le persone che la seguono aggiornamenti e novità in merito alla sua dolce attesa (clicca QUI per leggere). Proprio per questo, nelle ultime ore laha pubblicato nelle sue storie Instagram un tenero video in cui mostra la pancia, orna molto evidente: Non siete pronti, è tipo esplosa di colpo, io neanche me ne sono resa conto.