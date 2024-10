Gavin Creel morto l’attore dei musical da Hair a Hello Dolly! | aveva una rara forma di cancro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024)a soli 48 anni.era considerato una delle stelle deldi Broadway e vincitore di un Tony Award (l’Oscar del Teatro, ndr) nel 2017 per la sua interpretazione di Cornelius Hackl in “!”. Era molto conosciuto per i suoi ruoli indi grande successo come “”, “Waitress” e “The Book of Mormon”.Leggi anche: ÈJacques Breuer, il cattivo dell’ispettore Derrick:67 anni L’annuncio della morte diÈ stato il portavoce di, Matt Polk, a rivelare alla CNN che la morte delè avvenuta lunedì 30 settembre nella sua casa di Manhattan. Decesso poi confermato anche dal compagno di, Alex Temple Ward. Nel luglio del 2024 alera stata diagnosticata unae aggressivadi sarcoma, che locostretto a sottoporsi a cure presso il Memorial Sloan Kettering di New York.