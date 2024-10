Gatto lanciato da un’auto in corsa | un’automobilista assiste al vile gesto e adotta il felino Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Voleva liberarsi del suo, così ha deciso di lanciarlo dalla sua auto insu via Cendon, a Silea, in provincia di Treviso. Il, però, armato delle sue proverbiali sette vite, non solo è rimasto illeso dall’impatto con l’asfalto, ma ha anche schivato le altre due auto che, incolpevoli, hanno rischiato di travolgerlo. Impunito, invece, ildell’ex proprietario, che nel frattempo è fuggito via, senza la benché minima pietà nei confronti di quell’animale indifeso. Spaventatissimo, ilsi è riparato inserendosi nel vano motore di una vettura che era riuscita a frenare in tempo. Un punto seminascosto, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Si potrebbe definire fortunata, per ils’intende, la separazione da quel padrone. Perché il suo destino, a quel punto, si è intrecciato con quello di un’altra persona.