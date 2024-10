Gasperini coccola De Ketelaere | Si sente l’Atalanta addosso ed è una colonna di questa squadra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Sarà una partita difficile contro un club di tradizione, di seconda fascia, che da sempre pesca in Brasile giovani forti che poi vanno anche in grandi squadre”. Gian Pieropresenta così la seconda partita della League Phase della Champions League 2024/25 cheaffronterà in Germania, a Gelsenkirchen, contro lo Shakhtar Donetsk. “Principalmente dobbiamo pensare a giocare bene, poi il risultato deve essere una conseguenza” ha dichiarato il tecnico nerazzurro alla vigilia in conferenza stampa. Shakhtar-Atalanta, le parole di“In Champions ci sono tante squadre abituate a vincere, a dominare la partita, con valori in tutti i reparti” ha sottolineato il tecnico nerazzurro. E Lo Shakhtarviene da un pareggio 0-0 a Bologna, con rigore sbagliato: “Ha interpretato molto bene la partita.