Chi ha tradito Nasrallah la profezia in tv e la sostanza hi-tech sulla pelle

(Di martedì 1 ottobre 2024) Venduto al nemico,dai suoi o dai "vicini", marchiato con unache lo ha reso rintracciabile. Sono tante le indiscrezioni che circolanofine di Hassan, il leader di Hezbollah ucciso in un raid a Beirut da Israele. A stilare la lista dei "sospetti" è il Corriere della sera. Voci che serpeggiano sotto traccia e che è difficile decifrare, come quella che vede una "talpa" vicino a Nasralah, già in fuga all'estero con la sua ricompensa in dati e informazioni. Analisti libanesi, tuttavia, puntano il dito sull'Iran: "Gli ayatollah avrebbero sacrificato Hassane il resto della gerarchia in cambio di concessioni diplomatiche, fine delle sanzioni, rapporto con l'Occidente, aperture economiche", scrive Guido Olimpio che riporta il retroscena del quotidiano Le Parisien secondo cui un iraniano avrebbe dato la soffiata a Tel Aviv su dove e quando colpire.