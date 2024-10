Carabinieri di Treviglio in due settimane controllati 1 550 giovani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024). Idella Compagnia di, anche nelleda lunedì 16 a lunedì 30 settembre, hanno controllato ulteriori 1.550circa, molti dei quali identificati nella cittadina dinelle serate di sabato 21 e 28 settembre e fino alle prime ore del mattino di domenica, nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria e in altri luoghi ritenuti di interesse. Si tratta del consolidato servizio preventivo, con militari in uniforme e auto con colori di istituto e con il supporto della “Stazione mobile”, che si propone gli obiettivi di dissuadere i malintenzionati dal porre in essere furti e di raccogliere sul territorio, attraverso questa massicce attività di identificazione, ogni elemento utile ad acquisire una sempre più efficace conoscenza del territorio.