Bayer Leverkusen-Milan oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 25

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ecco le informazioni inerenti la, l’, latv edi, match valido per la seconda giornata della fase campionato di/2025. Buon pareggio all’esordio per i giovani rossoneri, che in casa hanno fermato sullo 0-0 il Liverpool, una partita che avrebbero anche meritato di vincerela grande mole di occasioni create soprattutto nella ripresa. Ora l’obiettivo è sbloccarsi con una vittoria, ma non sarà facile: in programma c’è infatti la difficile trasferta dicontro le Aspirine, che nel primo turno hanno superato 2-1 a domicilio il Feyenoord. SEGUI IL LIVE, come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 1 ottobre alle ore 14.00; latelevisiva esarà affial canale tematicoTV, visibile per gli abbonati su DAZN. Sportface.