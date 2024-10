Amici 2024 un allievo rischia di essere espulso? Cosa sarebbe successo in casetta

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 1 ottobre 2024) I telespettatori di24 hanno potuto conoscere la nuova classe e quindi da quali cantanti e ballerini è composta. La scuola è già entrata nel vivo con la prima settimana di studio nonché di imminenti sfide, ma a far parlare è soprattutto un’altra situazione. Com’è stato rivelato più volte dai docenti, quest’anno non verranno fatti sconti a nessuno e chi trasgredirà il regolamento dellarischierà l’espulsione. A quanto pare questogià accaduto e c’è il rischio che un severo provvedimento possaannunciato nella seconda puntata di-2025.24: arriva la prima espulsione dell’edizione? Alla vigilia di24 era emerso il nuovo regolamento della. Quale? Che non sarà accettato in nessun modo la mancanza di ordine e igiene, pena la possibile espulsione dalla scuola più amata d’Italia.