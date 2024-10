A1 camion sbanda e si intraversa a cavallo delle corsie | morto il conducente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – Questa mattina un grave incidente si è verificato sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 64 anni, alla guida di un mezzo pesante. Secondo le prime ricostruzioni, ilista avrebbeto per ragioni ancora in fase di accertamento, finendo perrsi al centro della carreggiata. A causa del violento impatto, l’autista è stato sbalzato fuori dalla cabina, e la caduta a terra si è rivelata fatale.Leggi anche: Bresciano, incidente auto – moto: muore il 20enne Leonardo Osti Dalle prime informazioni sembra che l’incidente sia avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli, configurandosi dunque come un sinistro autonomo, anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche esatte.