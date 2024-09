Zero sconti Dobbiamo far tutti qualcosa di più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Riccardo Martinelli è comprensibilmente giù di morale. Questo 1-2 col Campobasso, che ricorda lo 0-1 con l’Arezzo (sconfitta nei minuti finali) del turno casalingo precedente induce l’esperto difensore ad una considerazione: " Quando non si può vincere non bisogna perdere. Può essere un peccato di gioventù, ma fatto sta che cimetterein più. Non mi era mai capitato da quando sono qui di perdere tre gare di fila. Anche sui gol dovevamo metterci più cattiveria, più decisione, non ci deve essere quel batti e ribatti che c’è stato. Quello ha fatto la differenza. La sfortuna? Non esiste". Quella di ieri chiude con un punto in tre partite la settimana. "da correggere c’è – riprende Martinelli - anche se mi fa arrabbiare il fatto che tutto questo divario nelle partite che abbiamo perso non l‘ho visto.