Viadana Maria Campai uccisa | si cerca il suo telefono I Ris tornano nel garage dell’orrore

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Consapevole di ciò che è stato e di ciò che ha commesso. Per ora nessun ravvedimento, nessun ripensamento, nessuna paura. Non una lacrima. Come senza lacrime ha accompagnato i carabinieri nel giardino accanto al suo condominio, dove aveva collocato il corpo della donna, con uno strato di foglie a fare da sudario. Poche parole riservate al violento episodio che lo ha privato della libertà e della giovinezza. Più che a uno stato confuso, che sarebbe normale al quarto giorno di cella, è più facile pensare che il giovanissimo fermato mantenga l’atteggiamento di totale freddezza e distacco che lo sta accompagnando in questi giorni. Dialoga e parla, come dice chi ha avuto modo di confrontarsi con lui, di “varie cose”.