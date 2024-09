Vannacci nella guerra dei colonnelli | Gli unici che riconosco chi benedice e chi scarica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Va davvero tutto al contrario se i partiti si scindono ancora prima di nascere. Succede così che la galassia di associazioni in pista per sostenere il generale Robertoinizi a collidere, configgere e deflagrare ancora prima che il partito dell'eurodeputato eletto con la Lega veda la luce. Il movimento didovrebbe nascere, è stato annunciato, il prossimo 23 novembre. Con un'adunata, pardon: appuntamento già fissato a Grosseto. Fino ad allora, mentre sui social si parla di grandi numeri tra adesioni spontanee e dirigenti autoconvocati, la realtà è impietosa. I primi sostenitori del Generale sono in lotta tra loro. Fabio Filomeni e Umberto Fusco sono rispettivamente i presidenti delle associazioni “Il mondo al contrario” e “Noi con” e hanno subito fatto capire che sono loro ad avere la piena fiducia del leader.