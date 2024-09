Usa morto a 88 anni Kris Kristofferson

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 7.00tofferson, uno dei cantautori americani più influenti del suo tempo e attore di successo, èa 88a Maui, nelle Hawaii. Lo ha reso noto la famiglia.tofferson si affermò nel mondo della musica come autore, a Nashville, la capitale del country,scrivendo successi come "Help Me Make It Through the Night", vinse 4 Grammy Award e fu inserito nella prestigiosa Country music hall of fame. Attore molto richiesto, recitò con Barbra Streisand in "E' nata una stella", popolare film del 1976.