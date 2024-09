Un posto al sole anticipazioni 30 settembre 2024 | i sospetti di Diego

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'aggressione a Roberto continuerà ad essere al centro dell'attenzione ad Unal, come si evince dalledell'episodio di lunedì 30. L'imprenditore, di recente, dopo aver sedotto Lara Martinelli per spingerla a ritrattare la sua testimonianza in tribunale contro Ida Kovalenko, si è pentito ed è andato a casa sua per dirle la verità. La donna, però, quando Ferri le ha comunicato di aver commesso un errore a stare con lei, ha reagito molto male e lo ha schiaffeggiato. A quel punto, Roberto ha lasciato l'appartamento di Lara e si è diretto verso la sua auto, dove e stato aggredito da una persona di cui si ignora l'identità. Poco dopo, l'imprenditore è stato soccorso da un passante ed è stato portato in ospedale dove i medici hanno comunicato a Marina e a Filippo che si è trattato di un'aggressione.