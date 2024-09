Torino-Lazio 2-3 primo ko per i granata in campionato

Leggi tutta la notizia su seriea24

Labatte 3-2 ilnel 'lunch match' della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande. Gli ospiti sbloccano subito l'incontro dopo otto minuti con Guendouzi su assist di Nuno Tavares. Bis di Dia al 60?, Adams la riapre al 67? ma nel finale Noslin entra e segna il 3-1 all'89'. Inutile il 2-3 di Coco in pieno recupero.ko inper idi Vanoli (espulso per proteste) che resta a 11 punti in classifica in seconda posizione insieme a Inter e Milan, a un punto dalla Juventus capolista. I biancocelesti salgono a quota 10 in quinta posizione con Napoli e Udinese.2-3,ko per iin