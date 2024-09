Tentò di uccidere la ex il bagnino di nuovo davanti al giudice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pontedera (Pisa), 30 settembre 2024 – Nuova udienza oggi in tribunale a Pisa per Valerio Spinelli, 47 anni, ildi Livorno accusato di aver tentato dia Pontedera la donna con la quale aveva avuto una frequentazione, Rosanna Calistro. Un processo comunque allo stato degli atti, condizionato alle spontanee dichiarazioni dell’imputato o alla sua sottoposizione ad un interrogatorio. All’udienza di giugno, infatti, era stata rigetta la richiesta di rito abbreviato condizionato alla perizia sulla capacità d’intendere e volere al momento del fatto. L’aggressione avvenne il 14 ottobre scorso, poco dopo le 11 in via De Nicola a Pontedera. Rosanna trovò sotto casa sua Spinelli con cui da qualche settimana aveva interrotto i rapporti. Perché quando le cose fra loro avevano iniziato a non andare bene e lui – secondo quanto ricostruito – aveva già alzato pesantemente le mani.