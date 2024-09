Scotte nuove assunzioni Dieci operatori socio sanitari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il policlinico ha ’sete’ di. Che in alcuni casi, sebbene pensionati, non sono stati sostituiti da mesi. Emerge dalla delibera con cui il direttore generale Antonio Barretta dà il via libera all’assunzione, a tempo determinato, dioss(area degli) per un anno. Un’iniziativa sollecitata il 9 agosto scorso dal direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, Mariella Mencucci, con una nota dove chiede appunto iinserimenti "tenuto conto delle cessazioni dal servizio di personale Oss ad oggi non sostituito – si legge – e delle prossime dimissioni nel profilo nel corso del 2024". Il placet della direzione aziendale è arrivato venti giorni dopo autorizzando le"stante la critica situazione dell’organico e le prossime previsioni di uscita".