Scandalo ultras Milan i legami sospetti del tifo violento con Fedez

(Di lunedì 30 settembre 2024) Blitz antimafia tra glidel: i presunti rapporti tra il rappere ildello Stadio San Siro Un’ombra oscura si allunga sul mondo dorato del rapper. Dall’inchiesta che ha portato all’arresto di 18 persone tra glidie Inter, emerge un legame preoccupante tra il cantante e L.L., capo della curva sud rossonera. L’ombra della bibita dia San Siro nellodeglidel, pur non essendo indagato come chiarisce Il Messaggero, avrebbe chiesto a L. di intervenire per distribuire la sua bibita “Boem” all’interno di San Siro, offrendo agliuna percentuale sui profitti. L., intercettato, si diceva pronto ad attivarsi anche con la curva dell’Inter. Ma non è tutto.avrebbe anche cercato in L. un aiuto per la sicurezza personale, chiedendo di individuare una persona fidata per proteggere lui e la sua famiglia.