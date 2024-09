Re Carlo ultime notizie Il commosso ricordo di Elisabetta | Ha scelto di morire in un luogo che amava

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Impegnato nelle celebrazioni per il 25esimo anniversario del Parlamento scozzese, Renon ha potuto fare a meno di ricordare sua madre, la compiantaII. Proprio in Scozia, infatti, la Regina aveva deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni, in unper lei “unico e speciale”. Ildi RediII Nonostante le difficili condizioni di salute, Recontinua a prestare fede ai suoi impegni ufficiali. Il sovrano è infatti volato in Scozia per celebrare i 25 anni del Parlamento, e ha speso qualche parola su sua madreII, che proprio qui ha trascorso gli ultimi giorni di vita. La Regina si è spenta infatti nel castello di Balmoral, unche il sovrano ha definito “unico e speciale”, e nel quale la Royal Family ha trascorso molte vacanze estive.