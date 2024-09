Qualiano | Incidente stradale in Via Santa Maria a Cubito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fortunatamente nessuna conseguenza grave nell’avvenuto ieri mattina in via: si ipotizzano distrazione o colpo di sonno come cause principali., 29 settembre 2024 – Un gravesi è verificato ieri mattina in via, all’altezza di un distributore di benzina, lungo la strada che porta alla rotonda del centro commerciale Auchan L’è avvenuto alle prime ore del mattino, in orario di punta in cui la strada è spesso affollata da pendolari e residenti della zona. Il veicolo coinvolto, secondo le prime testimonianze, avrebbe improvvisamente perso il controllo, invadendo la corsia opposta e andando a impattare contro un altro mezzo che proveniva in direzione opposta. Nonostante la dinamica preoccupante, fortunatamente non si sono registrati risvolti gravi.