Pugni in faccia e naso rotto per rubare un cellulare rapinatore in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Calusco d’Adda. Un violento e improvviso pugno in, così forte da rompergli il. L’obiettivo dell’aggressore era ilche il malcapitato di turno, un 25enne di origine senegalese, teneva in mano alla banchina della stazione dei treni di Calusco d’Adda. È successo domenica mattina (29 settembre) intorno alle 11. Questa volta, però, ilè finito in, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Calusco d’Adda. I militari, allertati dalla vittima stessa, hanno rintracciato e identificato l’aggressore, un 22enne egiziano senza fissa dimora, rimasto nei paraggi della stazione. Una volta messo alle strette, è stato lui stesso a indicare ai carabinieri il luogo dove aveva nascosto il, in una via poco distante. Arrestato con l’accusa di rapina, sarà processato lunedì per direttissima.