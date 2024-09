Promozione Il Casalguidi strapazza il Viaccia La squadra di Bellini ancora a secco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024): Biancalani, Melani, Bashkimi (63’ Nocentini), Picchianti, Maiolino, Ferroni, Michelozzi (46’ Sforzi), Querci (69’ Baldi), Servillo (46’ Bellucci), Bini, Bartolozzi. A disp.: Cecconi, Aiello, Bacarella, Caca, Villani. All.:: Fiaschi, Taddei, Menichetti A., Cortonesi, Cappellini (48’ Robusto), Massaro (71’ Advillari), Ceccarelli (65’ Fusco), Bonfanti A., Mallardo (46’ Paccagnini), Bonfanti An., Dani. A disp.: Venturini, Frosini, Puccianti, Sellaroli, Virdò. All.: Benesperi. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Reti: 13’ Mallardo, 20’ Ceccarelli, 26’ Cortonesi, 86’ (aut.), Nocentini, 90’ Advillari.una pesante sconfitta per il, che resta anel girone A didopo la cinquina incassata fra le mura amiche contro il