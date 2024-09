Perugia stasera a Pesaro è vietato fallire Formisano | La differenza la farà il cuore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tuoni e fulmini si sono abbattuti sul, ma il Grifo invece che cercare riparo si è esposto alla bufera., contro la squadra di Stellone, il Grifo, in attesa che la situazione infortunati migliori, dovrà cercare di riportare a casa un risultato utile. Ci crede Alessandro. "L’umore era basso al triplice fischio della sfida con il Rimini, non avremmo voluto perdere – racconta il tecnico – . Poi per come è maturata, il dispiacere è aumentato, anche per decisioni arbitrali riconosciute un po’ ovunque. Noi, però, dovevamo essere bravi e non perdere la calma. Le ingiustizie non vanno combattute con l’isterismo".un impegno da affrontare intanto per risalire una classifica spiacevole. "Siamo tutti amareggiati, ma c’è da riavvolgere il nastro.