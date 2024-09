Omicidio di Vincenza Saracino arrestato in Venezuela il presunto killer

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) È statoin, dopo il mandato di cattura internazionale firmato dalla procura di Treviso, ildi, la donna di 50 anni trovata morta il 3 luglio 2024 in un casolare abbandonato a Canizzano. Risponde al nome di Luigi Nasato, italo-no di 32 anni, ed è parente di una famiglia che vive poco lontano dalla casa della vittima a Preganziol. Da loro, ignari dell’accaduto, avrebbe trascorso la notte prima di imbarcarsi su un volo per Madrid e, successivamente, per il Sud America. Il tutto prima che venisse ritrovato il corpo senza vita di. Gli investigatori sono arrivati a lui dopo averlo visto in un filmato delle telecamere di sorveglianza insieme alla vittima poco distante dal luogo del delitto.