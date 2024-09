Oggi i nomi dei dodici consiglieri eletti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Due candidati: il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci e quello di Lucca, Mario Pardini (nella foto di Alcide) - tutti e dueprimi cittadini nel 2022 - e quattro liste. Erano queste le forze in campo nelle elezioni di secondo livello che si sono tenute ieri per il nuovo presidente della Provincia e per inuoviprovinciali (con idegliche saranno resi noti solo nella giornata di). A fianco di Pierucci, sostenuto dal centrosinistra, erano schierate due liste "Civici in Provincia-Pierucci presidente" e "Provincia Casa dei Comuni democratici civici progressisti – Pierucci Presidente", a quello di Pardini, che aveva il supporto del centrodestra, una, ovvero "Centrodestra e civiche per Mario Pardini Presidente".