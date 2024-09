Non posso crederci Selvaggia Lucarelli contro Beatrice Luzzi | Questo non può andare in tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024)a bomba, altro che dissing, qui possiamo parlare proprio di un’asfaltata. Dobbiamo dircelo chiaramente purtroppo: Bea ha perso quello smalto che l’ha resa celebre all’interno della casa del Grande Fratello. Fuori, come opinionista, risulta goffa, antica per certi versi e di certo meno perspicace su alcune faccende che invece sembrano più adatte anche a una donna più grande come Cesara Buonamici. La polemica è divampata al termine dell’ultima puntata del reality show condotto da Signorini, ovvero quando laha voluto fare una sorta di condoglianza preventiva verso la suocera, anzi la sua ex suocera, che sembra stia sul punto di morte. >> “Se ne deve”.