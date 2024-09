Non ce l’ha fatta Raimondi | travolto da un’auto è morto in ospedale Montemurlo in lutto il cordoglio del sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)(Prato), 30 settembre 2024 –piange la scomparsa di Piero, 61 anni,ieri, 29 settembre, all’di Careggi per i traumi riportati a seguito di un incidente, avvenuto sabato 28 settembre, a Campi Bisenzio.è stato investito da un veicolo mentre era in sella alla sua bicicletta. Pieroabitava a Oste con la moglie e le figlie Ilaria e Martina. Aveva lavorato una vita come operaio tessile e da pochi anni era andato in pensione. Aveva sempre amato molto il suo lavoro di tessitore e raccontava spesso alle figlie l’emozione di creare stoffe e tessuti. Un uomo che non si risparmiava mai e che era sempre pronto a mettersi a disposizione del prossimo.