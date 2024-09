Monica Bellucci Compie 60 Anni | Icona di Bellezza e Talento nel Cinema Internazionale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) Oggi, 30 settembre,festeggia i suoi 60, continuando a incarnare un fascino senza tempo. Nata a Città di Castello nel 1964, laè un simbolo di femminilità e italianità, celebre sia in Italia che all’estero. Dagli Esordi alla Celebrità Mondiale Dopo aver iniziato la carriera come modella per Fendi e Dolce&Gabbana, si è affermata nelcon film iconici come Dracula di Bram Stoker e Malèna. La sua carrieral’ha portata a lavorare con registi del calibro di Francis Ford Coppola, Mel Gibson e i Manetti Bros. Un Amore da Favola con Tim Burton Recentemente,ha trovato l’amore con il regista Tim Burton, che l’ha voluta nel suo nuovo film Beetlejuice Beetlejuice, presentato alla Mostra deldi Venezia. Un incontro definito dallacome “un incontro di anime”, confermando il loro profondo legame.