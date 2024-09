Lydia e gli effetti devastanti del Covid | Ho perso tutti i miei capelli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024)Morley, 23 anni, di Newport, Galles, ha raccontato la sua drammatica esperienza con la caduta deiin un video pubblicato su TikTok. Tutto è iniziato mentre si stava spazzolando isotto la doccia, quando una ciocca le è rimasta in mano. “Ogni volta che li pettinavo si staccavano dei veri e propri ciuffi“, ha dichiarato, descrivendo la sensazione come estremamente strana.Leggi anche:, la scoperta: “Cervello invecchiato di 20 anni”. Lo studio L’inizio della malattia e la diagnosi La perdita deiè iniziata a novembre dell’anno scorso, ma è peggiorata al punto che, a gennaio,ha deciso di fissare un appuntamento con il suo medico. Dopo alcuni esami, le è stata diagnosticata l’alopecia areata, una condizione autoimmune in cui il sistema immunitario attacca i follicoli piliferi, causando la caduta dei