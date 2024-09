Le stampanti 3D di Wasp rivoluzionano l’edilizia sostenibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) SOGNARE UN MONDO più giusto e lavorare per realizzarlo, partendo da una stampante 3D. Questa è l’idea che ha portato alla nascita di(World’s advanced saving project), un progetto nato nel 2012 dall’incontro di un imprenditore visionario, Massimo Moretti, con un gruppo di studenti e ‘makers’ dell’università, tra cui la figlia Francesca. Ispirandosi alla vespa vasaia, che costruisce la propria casa con materiale recuperato dall’ambiente circostante,nasce con lo scopo di sviluppare3D su larga scala, per costruire case con materiali naturali e reperibili sul territorio. Anni di costante ricerca hanno portato alla creazione di Crane, la stampante 3D architettonica in grado di costruire case utilizzando materiali naturali reperiti a chilometro zero e scarti della filiera agricola, oltre che a materiali edilizi standardizzati.