La sfida di essere ebrei oggi | Più difficile dopo il 7 ottobre

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Un lavoro di nettezza urbana, di sanità pubblica" così Sergio Della Pergola ha definito il suo libro, che ha presentato nel pomeriggio di ieri al Meis in occasione del Festival del libro ebraico. Insieme all’autore hanno dialogato, oltre al nuovo presidente del Museo dell’ebraismo e della Shoah Guido Ottolenghi, anche due ex: Riccardo Calimani fino al 2016 e Dario Disegni fino al 2024 (con la moderazione di Adam Smulevich, giornalista di Pagine Ebraiche). Era prevista la presenza di Daniel Mosseri, direttore della testata, che non ha potuto partecipare a causa del Covid. Quello di Della Pergola, secondo Smulevich, è "un libro fondamentale, necessario, è particolarmente interessante affrontare il tema dell’identità e di quale sia la percezione.