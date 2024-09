La California non molla la Silicon Valley no ai limiti per l’IA

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lasi schiera con lae, per il momento, rinuncia a regolare l’intelligenza artificiale. Assecondando le critiche sollevate dai Big Tech, il governatore democratico Gavin Newsom ha bocciato un ampio disegno di legge sulla sicurezza del, che sarebbe stato il primo del settore in tutto il paese. Il provvedimento, promosso dal senatore democratico a Sacramento Scott Wiener, avrebbe obbligato i giganti dela sottoporre i propri modelli a costosi test di sicurezza e a sviluppare un «pulsante di spegnimento», in grado di disattivare i sistemi più potenti in caso di emergenza . Le aziende che stanno sviluppando queste tecnologie, come Google, OpenAI e Meta, si sono opposte al testo, affermando che avrebbe messo freno all’innovazione e che li avrebbe costretti a lasciare laper territori meno regolati.