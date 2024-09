Israele decima i vertici di Hezbollah e devasta il Libano cosa succederà ora

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha scelto la guerra totale. Obliterata la capacità militare di Hamas nella Striscia di Gaza, lo Stato ebraico è passato a bombardare ilper fiaccare anche. Quello che era considerato l’agente di prossimità dell’Iran più potente della Mezzaluna sciita ha subìto un azzeramento deipolitico-militari. A cominciare da Hassan Nasrallah, leader del “Partito di dio” dal 1992, per arrivare al capo di Hamas in, Fateh Sherif Abu Al-Amin. I raid israeliani non si sono concentrati nel solo quartiere meridionale di Dahiyeh, ma sono stati sferrati per la prima volta anche anche nel centro di Beirut. Chi sono i leader die Hamas uccisi inL’operazione dicontro i capi militari diè definitiva.