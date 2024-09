In questo Napoli giocano tutti alla morte anche chi gioca solo cinque minuti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) InchiCesare – Caro Guido ottima vittoria delche dopo 18 mesi è ritornato primo in classifica. Ilha dominato il Monza con un grande primo tempo con due gol, qualche altra occasione e un rigore solare su Di Lorenzo non dato (incredibile, abbiamo imparato che un pestone per essere rigore deve riguardare non la sola punta del piede avversario!). Nel secondo tempo poi ha controllato la partita e ha imbrigliato l’avversario mantenendo il risultato. Guido – Va detto per chiarezza comunque che il Monza è una squadra molto modesta e che al momento con il Genoa sembra una delle principali candidateretrocessione. Ilè una squadra aggressiva che appena perde paggredisce l’avversario per riconquistarla, cinica ma che soprattutto tramite il suo tecnico sta imparando a gestire le partite.