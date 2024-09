Il pesce del futuro è allevato? Ecco perché l' acquacoltura è una scelta da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 30 settembre 2024) Partiamo da un dato assodato: mangiare piùfa bene. La medicina internazionale ce lo dice in tutte le lingue del mondo. Altro dato certo, reso noto dalla FAO attraverso il Rapporto SOFIA 2024 e divulgato da tutti i media: nel 2022 per la prima volta l’allevamento ittico ha superato la pesca di cattura, raggiungendo il valore record del 51% della produzione mondiale di animali acquatici. Tradotto in peso: 94,4 milioni di tonnellate contro i 92,3 milioni di tonnellate delcatturato allo stato selvaggio. Il mare è sovrasfruttato e si sta impoverendo della sua fauna: gli stock ittici sono scesi al 60%, il Mediterraneo addirittura del 58%. A fronte di una domanda in continua crescita: dal 1961 il consumo pro capite è più che raddoppiato. Ilnon è più roseo, anzi: si stima che nel 2050 la popolazione mondiale arriverà intorno ai 10 miliardi di persone.