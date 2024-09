Gli immigrati l’islam e l’odio per il posto in cui si vive

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Sono seduto sulla terrazza di un bar di una cittadina del nord Italia e, nel giro di mezz’ora, vedo passare una dozzina di donne musulmane con il volto coperto tranne gli occhi” scrive il romanziere spagnolo Arturo Pérez-Reverte su XL Semanal, il settimanale del quotidiano spagnolo ABC. “Alcune tengono per mano i bambini, altre portano le buste della spesa, e guardandole penso alla fredda ineluttabilità della storia, al fatto che la trasformazione geopolitica del Mediterraneo oggi avviene attraverso le navi della fortuna e che le ondate di migranti sono un fattore irreversibile di civiltà. Verso una nuova Europa che non assomiglia per niente alle altre. Ma quando si ha una certa età e si ha una biblioteca, rendersi conto di ciò non è né drammatico né terribile. La storia è fatta di civiltà crollate e non sempre abbiamo il privilegio di assistere al declino di una di esse.