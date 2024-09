Dead or Alive Xtreme sta tornando con Venus Vacation Prisms

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 30 settembre 2024) Se siete fan dior, allora ricorderete sicuramente la serie, incentrata per lo più sulla pallavolo. Il Team Ninja, in collaborazione con Koei Tecmo ha annunciato il suo ritorno, nonostante non si tratti di un gioco di pallavolo. Il lancio diPrism è previsto su PS5, PS4 e PC ad inizio 2025 in Giappone e Asia con supporto della lingua inglese.orstaconPrism Nel caso ve lo stiate chiedendo, dato che in Asia va molto questo genere di giochi, si tratta di un’avventura romantica con la possibilità di vivere delle storie d’amore con le splendide e formose fanciulle dell’universoor, per un totale di sei, di cui una già svelata nel Trailer e le restanti entro il 7 Ottobre 2024.