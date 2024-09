Colpi strappi e letture offensive | l’Atalanta chiede maggior continuità a De Ketelaere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Imprevedibilità, rompere il copione, dare lo strappo alla partita. Si tratta di una caratteristica che alnon si può dire che manchi, anche al netto della cessione di Teun Koopmeiners. D’altronde Lazar Samardzic, giocatore comunque diverso, è un sostituto più che all’altezza, in prospettiva ma anche per il presente, come ha dimostrato la serata di Bologna con il suo gol. Anche lo stesso Lookman ha dimostrato a più riprese la sua capacità anche nei momenti difficili di trovare la giocata risolutoria. Dopo Dublino però le attenzioni delle difese sul nigeriano sono inevitabilmente raddopiate: anche per questo motivo la Dea di oggi ha estremo bisogno che il serbo entri al più presto nel sistema di Gasperini, ma ha altrettanto bisogno di chi il sistema lo consce già riesca a trovare lanelle giocate che gli è spesso mancata.