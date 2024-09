Asolo e il Vigneto ritrovato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prosegue il percorso di «Conversazioni in vigna»: il format inaugurato lo scorso due anni fa da Andrea Moser insieme ad Anna Prandoni e Linkiesta Gastronomika con l’intendo di far conoscere le tradizioni vinicole e le aziende enologiche italiane, spostandosi di vigna in vigna e raccontando la vendemmia durante la vendemmia! Dopo la prima tappa dedicata alle bollicine della Franciacorta, il viaggio prosegue ad, un piccolo borgo sulle colline trevigiane, a cavallo tra Friuli e Venezia Giulia, nella zona del Prosecco di cui, con i suoi duemila ettari, rappresenta l’area più piccola, in cui da quarant’anni si produce un vino unico, riconosciuto dapprima come Doc, dal 2009 come Docg.