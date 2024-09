A Scandicci parte la rivoluzione firmata Antiga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Stéphaneè stato nominato nuovo allenatore della Savino Del Bene Volley. La scelta è ricaduta su un professionista con un curriculum ricco di successi. Nato a Suresnes il 3 febbraio 1976, prima di diventare allenatore è stato uno degli schiacciatori più apprezzati del panorama europeo. La sua carriera da giocatore ha preso il via nel 1994 con il Paris UC, squadra che nel tempo è diventata Paris Volley, dove ha contribuito a far trionfare il club in sette campionati francesi e in diverse competizioni internazionali, tra cui la Champions League e la Supercoppa europea. A livello nazionale,ha difeso i colori della Francia per oltre dieci anni, vincendo anche un bronzo al Mondiale del 2002 e due argenti agli Europei.