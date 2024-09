Zapata sfida l’Inter | Sarà ancora più dura ma andremo a giocarcela!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Torino esce sconfitto dal match contro la Lazio ma già sposta il focus sullacontrodel prossimo weekend. Proprio di questo e del momento della sua squadra parla Duvan. IMPARARE – Duvan, intervenuto ai canali del club granata, racconta le sensazioni dopo Torino-Lazio: «Contro la Lazio è stata una partita difficile, comunque noi c’eravamo. In alcuni momenti abbiamo messo in difficoltà la Lazio ovviamente per cercare di pareggiare. Però penso che lo spirito della squadra è stato giusto. È vero che dobbiamo concedere un po’ meno agli avversari, soprattutto alla Lazio che è una squadra che sa fare dei gol ed ha delle qualità in avanti. Dovevamo concedere un po’ meno. Dobbiamo imparare dagli errori e crescere per cercare di alzaredi più il livello».