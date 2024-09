Visite guidate al museo laboratori e note

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Si conclude in grande stile il Festival del Buon vivere. Alle 18 il palco è lasciato al teologo Vito Mancuso che parla del suo libro ‘Non ti manchi mai la gioia’. A concludere l’edizione in musica, alle 21, sarà il concerto Calanchi Live di Andrea Missiroli (piano), con Agnieszka Walocha (violino), Riccardo Bacchi (violoncello), Francesco Pontillo (synth, chitarra, timpano). Gli eventi sono numerosi già a partire dalla mattinata, tra i quali, alle 10:45, lo spettacolo teatrale in maschera ‘Raccontando’, con Carlo dalla Costa. Alle 11 il concerto del Coro Giovanile Sloveno Emil Komel, brani popolari e non che valorizzano la cultura e la tradizione degli Sloveni d’Italia, a cura di Noviart. Alle 16.30 e alle 18 a La Cocla di via Andrelini 59, ‘Il giardino magico’, storie di trasformazione e bellezza tra parole ed argilla per bambini 3-6 e le loro famiglie.