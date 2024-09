Vis Al Benelli arriva un Perugia ’spuntato’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) C’è l’aria delle grandi occasioni al. Lunedì sera arriverà ile la Vis si dovrà far trovare pronta per questo grande appuntamento. Con il suo 3-4-1-2, la corazzata umbra sta momentaneamente giocando a nascondino, con sei punti in sei partite e una brutta batosta casalinga rimediata solo pochi giorni fa. Un Rimini corsaro, vincendo per 4-1 al Renato Curi, ha messo in bilico la panchina di mister Formisano e sarà proprio la tappa pesarese a esser decisiva per il proseguo della sua avventura nel capoluogo. Una stagione, quella del Grifo, caratterizzata fin qui da tanta sfortuna, con infortuni e episodi arbitrali sfavorevoli che hanno contribuito a farla piombare nelle zone basse della classifica. Sono 10 le assenze pesanti, localizzate principalmente in attacco.