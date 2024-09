Use Empoli buona la prima nel derby con la Virtus Siena

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 29 settembre 2024) Use80-76 (29-23, 44-35, 64-50)USE COMPUTER GROSS: Giannone 12, Regini ne, Baccetti 2, Sesoldi 3, Rosselli 11, De Leone 22, Mazzoni 8, Quartuccio 3, Tosti 8, Ramazzotti ne, Marfici 11. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)STOSA: Bartoletti 21, Dal Maso 11, Joksimovic, Zocca 6, Falchi ne, Olleia 9, Costantini 5, Calvellini 14, Gianoli 7, Braccagni 3, Senbergs ne, Bartelloni ne. All. Evangelisti (ass. Braccagni/Rossi)ARBITRI: Corso di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo– Vittoria all’esordio nel campionato di B interregionale per l’Usenelcontro. Quello che solitamente è difficile e pericoloso, ovvero l’esordio in campionato, pare tutto bello e facile per tre tempini, salvo poi complicarsi nel finale quando l’Use Computer Gross tiene comunque botta e porta a casa un meritato 80-76 contro la