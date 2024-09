Un Posto al Sole anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 | Lara sospettata per l’aggressione a Ferri

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi Unaldal 30al 4ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci saranno ancora le indagini persubita da, esarà la principale indiziata. Un gesto avventato della Martinelli farà infuriare Marina.Unalprincipale indiziata Nelle prossime puntate Unal– in onda dal 30al 4– assisteremo al prosieguo delle indagini sulavvenuta in città che ha visto coinvolti i vari protagonisti del processo legato al caso dell’affidamento di Tommaso. Le indagini della polizia si concentreranno su Marina Giordano, e anche se la compagna di Robertocontinuerà a dichiararsi innocenta, l’ombra del sospetto incomberà su di lei.