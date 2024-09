Sinner campione vero | numeri da circo il video sciocca i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 29 settembre 2024) Janniknon smette mai di stupire i suoi numerosissimi sostenitori: ilinaspettato fa il giro del web. In principio, il servizio era un po’ il suo tallone d’Achille. Migliorato quel colpo, è diventato un giocatore decisamente più completo e, di conseguenza, anche più temibile. E non ci è voluto molto, dulcis in fundo, perché salisse sul tetto del mondo e iniziasse ad arricchire il suo palmares con qualche titolo del Grande Slam. Janniksempre più sorprendente (LaPresse) – Ilveggente.itQuella di Jannikè stata un’ascesa graduale, nel segno della continuità. Giorno dopo giorno, torneo dopo torneo, diventava sempre più forte. Non ha ancora raggiunto la perfezione, ma quella, ahinoi, non esiste. Eppure, nonostante adesso sia in vetta al ranking, l’azzurro si sente tutt’altro che arrivato. Perfezionista com’è, è convinto che ci sia sempre da migliorare.