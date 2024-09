Salviamo palazzo Olevano scatta la petizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) "Sottoscrivo la lettera per la palestra del liceo Cairoli". È l’ultima iniziativa lanciata dal “Comitato centro“ che ha lanciato unaonline per "salvare un bene storico-monumentale della nostra città da un progetto scellerato che lo modificherà in peggio per sempre". C’era tempo fino a ieri sera per sottoscrivere il documento indirizzato alla Soprintendenza alle belle arti, alla Provincia e al Comune. "La commissione paesaggistica comunale - ha scritto il comitato - ha espresso parere contrario per ben due volte su questo progetto segnalando nella prima seduta criticità circa “l’ingombro e la volumetria della nuova struttura in progetto“. In quell’occasione era stato chiesto di valutare una nuova soluzione progettuale, ma il progetto non è mutato e il diniego è stato confermato nella seconda seduta della commissione".